Aksaray'da Down Koordinasyon Merkezi Projesi

02.06.2026 18:03
Aksaray'da Down sendromlusuna yönelik bir merkez kurulacak, 1 milyon lira destek sağlanacak.

Aksaray Valiliği öncülüğünde yürütülecek "Ay Yıldız'ın Gölgesinde +1 Sevgiyle Güçlü Yarınlara Projesi"nin protokolü imzalandı.

İçişleri Bakanlığınca kabul edilen ve 1 milyon lira mali destek almaya hak kazanan proje kapsamında kurulacak Down Koordinasyon Merkezi için hazırlanan protokol, Aksaray Valisi Murat Duru ile Aksaray Down Sendromlular Derneği Başkanı Reyhan Yılmaz tarafından imzalandı.

Proje kapsamında kurulacak merkezde Down Kafe, gelişim ve oyun terapisi odası, eğitim atölyesi, müzik ve karaoke atölyesi ile mutfak, kütüphane ve çok amaçlı salon yer alacak.

Vali Duru, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk olacak projeyle özel bireylere ve ailelerine uygulamalı eğitim imkanlarının sunulması ile sürdürülebilir bir sosyal hizmet modeli oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kentteki 6 aylık asayiş verileri açıklandı

Aksaray Valisi Duru, kentte 2026 yılının 6 aylık dönemine ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini açıkladı.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Bekir Demir ve İl Jandarma Komutanı Mehmet Ali Bayer katıldı.

Duru, terör örgütlerine yönelik 31 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 48 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını belirterek, kentte herhangi bir terör eyleminin yaşanmadığını söyledi.

Kişilere karşı işlenen suçların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 2 bin 22'ye, mal varlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 12 düşüşle 557'ye gerilediğini ifade eden Duru, şunları kaydetti:

"Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarda 66 tabanca, 84 av tüfeği ve 26 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 272 kişi hakkında işlem yapıldı. Organize suç örgütlerine yönelik 15 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 781 operasyon yapıldı. 657 kişi gözaltına alındı, bunlardan 170 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 10 kilogram 65 gram bonzai, 8 kilogram metamfetamin, 37 bin 922 sentetik ecza hapı ile çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde 236 bin 210 araç kontrol edildi. 74 bin 9 araç hakkında işlem yapıldı. Göç yönetimi çalışmaları kapsamında ise 5 bin 641 kişinin kimlik kontrolü yapıldı ve 193 düzensiz göçmen tespit edilerek haklarında yasal işlem uygulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm birimler koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Aksaray, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
