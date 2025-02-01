Aksaray'da Elektrik Akımına Kapılan İnşaat İşçisinden Duygusal Veda - Son Dakika
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Aksaray'da Elektrik Akımına Kapılan İnşaat İşçisinden Duygusal Veda

Aksaray\'da Elektrik Akımına Kapılan İnşaat İşçisinden Duygusal Veda

Aksaray'da inşaatta elektrik akımına kapılan 55 yaşındaki işçi Necati Yıldırır, ambulansa alınırken mesai arkadaşına çocuklarını emanet etti. Durumu ciddiyetini koruyan Yıldırır, hastanede yoğun bakımda tedavi altında.

01.02.2025 13:47  Güncelleme: 13:49
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AKSARAY'da elektrik akımına kapılıp, ağır yaralanan inşaat işçisi Necati Yıldırır (55), ambulansa alındığı sırada, mesai arkadaşına "Akif, çocuklarım sana emanet" dedi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Necati Yıldırır, kalıpçı olarak çalıştığı inşaatta kablonun üzerine basması sonucu elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alındığı sırada Yıldırır, mesai arkadaşına "Ayağım çok kötü. Sol kolumda ve ayağımda çok ağrım var. Akif, çocuklarım sana emanet" dedi. Yıldırır'ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Necati Yıldırır'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Elektrik Akımına Kapılan İnşaat İşçisinden Duygusal Veda - Son Dakika

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