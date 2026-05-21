Aksaray\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

AKSARAY'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza , güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ortaköy ilçesinde çevre yolunda meydana geldi. Recep Taşkale (64) yönetimindeki 06 FH 6367 plakalı otomobil ile Niyazi Gözen'in (31) kullandığı 68 ACS 254 plakalı otomobili kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Gözen'in otomobili takla attı. Kazada sürücüler Recep Taşkale, Niyazi Gözen ve yanındaki İbrahim Erten (31) yaralandı. İhbarla kaza yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Recep Taşkale, ambulansla kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gözen ile Erten'in durumlarını ağır olduğu öğrenildi.

Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.