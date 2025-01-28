Aksaray'da FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Aksaray'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.
Jandarma ekipleri, firari hükümlü Z.D'nin kent merkezindeki bir adreste bulunduğu ihbarını aldı.
Ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan Z.D, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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