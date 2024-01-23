Aksaray\'da FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

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Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen İ.K'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan İ.K, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
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