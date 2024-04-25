Aksaray'da Halk Otobüsü Sürücüsü Yolcu Tarafından Bıçaklandı - Son Dakika
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Aksaray'da Halk Otobüsü Sürücüsü Yolcu Tarafından Bıçaklandı

Aksaray\'da Halk Otobüsü Sürücüsü Yolcu Tarafından Bıçaklandı

Aksaray'da bir halk otobüsü sürücüsü, güzergah dışına çıkma talebini yerine getirmediği için yolcu tarafından bıçaklandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Şüpheli daha sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

25.04.2024 18:13
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Aksaray'da halk otobüsü sürücüsü, güzergah dışına çıkma talebini yerine getirmediği yolcu tarafından bıçaklandı.

Abdurrahman Ç. (19), Atatürk Bulvarı'nda özel halk otobüsü sürücüsü Alattin O'dan güzergah değiştirmesini istedi.

Alattin O, bu talebi yerine getirmeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman Ç, üzerindeki bıçakla Alattin O'yu bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaya olarak kaçan şüpheli Abdurrahman Ç, ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Aksaray, Ulaşım, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Halk Otobüsü Sürücüsü Yolcu Tarafından Bıçaklandı - Son Dakika

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