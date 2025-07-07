Aksaray'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Kadir Köksal (51), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Köksal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Köksal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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