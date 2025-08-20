Aksaray'da İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde başına demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti.
Fatih Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmaları yürüten firmada çalışan A.K'nin (21), başına demir parçası düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırılan A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gencin, iki gün önce işe başladığı öğrenildi.
