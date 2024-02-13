Aksaray'da İşçi Balkon Camı Takarken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da İşçi Balkon Camı Takarken Hayatını Kaybetti

Aksaray\'da İşçi Balkon Camı Takarken Hayatını Kaybetti

YAŞAMINI YİTİRDİAksaray'da binanın 3'üncü katında balkon camı takarken dengesini kaybedip düşen işçi Ahmet Nöbetçigil, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

13.02.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
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YAŞAMINI YİTİRDİ

Aksaray'da binanın 3'üncü katında balkon camı takarken dengesini kaybedip düşen işçi Ahmet Nöbetçigil, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

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