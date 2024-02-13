Aksaray\'da İşçi Balkon Camı Takarken Hayatını Kaybetti

Hakan Fidan'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e telefon: Siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana "Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?" sorusunu yönettiği öğrenildi.