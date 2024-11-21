Aksaray'da başından silahla vurulmuş halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Kılıçaslan Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi N.A'dan (44) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Eve gelen ekipler, başından tabancayla vurulmuş halde bulunan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemenin ardından N.A'nın cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından eve en son girdiği görülen N.A'nın eşini bulmak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Kadın Cinayeti İddiası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?