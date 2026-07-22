Aksaray'da kamyonetin hafriyat kamyonuna çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Mehmet Ö. (39) idaresindeki 68 DP 064 plakalı kamyonet, Ekecik Bulvarı İl Özel İdaresi yolu kavşağında, Nisa Ali T. yönetimindeki 68 AFP 494 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.
Kazada, sürücü Mehmet Ö. ile kamyonetteki Menla M. (49) ağır yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Kaza: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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