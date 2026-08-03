Aksaray'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

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14 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Akif Topal, kaza sonrası defnedildi. Güvenlik görüntüleri ortaya çıktı.

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan Mehmet Akif Topal'ın (14) cenazesi, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesine getirildi.

Topal'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eşmekaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması ve motosiklette bulunanların yola savrulması yer aldı.

Olay

Yaşar T. (47) idaresindeki 50 AEA 583 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya Kavşağı'nda, Mehmet Akif Topal'ın (14) kullandığı plakasız motosikletle çarpışmış, Topal kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kazada motosiklette bulunan A.H. (15) de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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