Aksaray'da narkotik ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?