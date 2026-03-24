Aksaray'da Nevruz Coşkusu - Son Dakika
24.03.2026 14:05
Aksaray'da Nevruz Bayramı, etkinliklerle kutlandı. Vali, ateş yaktı, halk oyunları sergilendi.

Aksaray'da Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler, okunan duayla başladı.

Vali Murat Duru, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile protokol üyeleri nevruz ateşi yaktı ve üzerinden atladı. Duru ve Dinçer, örste demir dövüp yumurta tokuşturdu.

Halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden programda, halk ozanları dinleti sundu.

Duru, yaptığı konuşmada, nevruzun sıradan bir takvim yaprağı olmadığını, binlerce yıllık Türk töresinin sönmeyen ateşinin nesiller boyu aktarılan örfün en gür sesi olduğunu söyledi.

Program, fidan dağıtımının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak Yeni transfer listesi belli oldu Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Yeni transfer listesi belli oldu
“Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor“ iddiasına en net yanıt "Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
İran’ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump’ı sinirlendirecek İran'ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump'ı sinirlendirecek

14:15
Fenerbahçe’de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
14:00
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
