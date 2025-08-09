Aksaray\'da Orman Yangını

AKSARAY'da, Hasan Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Hasan Dağı eteklerinde bulunan Dikmen ve Karacaören köyü yakınlarındaki ormanda çıktı. İddiaya göre, bölgedeki tarım arazindeki yakılan anızdan çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Köylülerin ormandan yükselen dumanı fark etmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına AFAD, jandarma, İl Özel İdaresi ile köylülerin de destek verdiği öğrenildi.