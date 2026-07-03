Aksaray'da Otobüs Kazası: Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Otobüs Kazası: Çok Sayıda Yaralı

Aksaray\'da Otobüs Kazası: Çok Sayıda Yaralı
03.07.2026 18:19
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Aksaray'da bir yolcu otobüsü yoldan çıktı, 34 yolcu ve ekibi yaralandı. Ambulanslar sevk edildi.

AKSARAY'da yolcu otobüsü yoldan çıktı. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara- Niğde kara yolu Babakonağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Irak'a giden Yahya A. yönetimindeki 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. 2 şoför, 1 muavin ve 34 yolcunun bulunduğu otobüste, çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Ankara, Güncel, Ulaşım, Niğde, Yaşam, Son Dakika

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