Aksaray\'da Otomobil ile Otobüs Çarpıştı

Aksaray'da otomobil ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alaattin O. idaresindeki 68 HO 1074 plakalı özel halk otobüsü ile Tahsin Ü. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Sofular Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada özel halk otobüsündeki 4 yolcu yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.