Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücüye 9 bin 452 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Akin Köyü Kavşağı'ndaki uygulama noktasına sürücüsünün şüpheli hareket sergilediği 68 HD 596 plakalı otomobili yönlendirdi.
Sürücü otomobiliyle ters yola girip hızla bölgeden uzaklaştı.
"Dur" ihtarına rağmen kaçan sürücüye, aracın plakasından yola çıkılarak 9 bin 452 lira ceza kesildi.
Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Polisin Dur İhtarına Uymayan Sürücüye Ceza - Son Dakika
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