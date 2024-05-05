Aksaray'da şiddetli yağış yeniden başladı - Son Dakika
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Aksaray'da şiddetli yağış yeniden başladı

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Aksaray'ı günlerdir etkisi altına alan sağanak yağış akşam saatleriyle birlikte yeniden başladı. Meteorolojinin uyarısının ardından yaklaşık 1 haftadır etkili olan yağmur yağışı bugün akşam saatlerinde il merkezinde de etkili oldu. Trafikte kısmen olumsuzluklara neden olan yağışlar nedeniyle İl Afet Acil Durum ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri teyakkuzda bekliyor.

05.05.2024 19:01  Güncelleme: 19:12
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Aksaray'da şiddetli yağış yeniden başladı

AKSARAY - Aksaray'ı günlerdir etkisi altına alan sağanak yağış akşam saatleriyle birlikte yeniden başladı.

Meteorolojinin günler önce yaptığı uyarının ardından yaklaşık 1 haftadır etkili olan yağmur yağışı bugün akşam saatlerinde yeniden başladı. Gün içerisinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağmur yağışı akşam saatlerinde il merkezinde de etkili oldu. Kısa sürede yerini sağanağa bırakan yağışlar trafikte de kısmen olumsuzluklara neden olurken İl Afet Acil Durum ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri her hangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuzda bekliyor. Sağanak yağış şehir genelinde halen devam ederken gece yarısı da devam edeceği meteoroloji tahminleri arasında.

Aksaray\'da şiddetli yağış yeniden başladı
Kaynak: İHA

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