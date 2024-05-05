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Aksaray'da şiddetli yağış yeniden başladı

AKSARAY - Aksaray'ı günlerdir etkisi altına alan sağanak yağış akşam saatleriyle birlikte yeniden başladı.

Meteorolojinin günler önce yaptığı uyarının ardından yaklaşık 1 haftadır etkili olan yağmur yağışı bugün akşam saatlerinde yeniden başladı. Gün içerisinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağmur yağışı akşam saatlerinde il merkezinde de etkili oldu. Kısa sürede yerini sağanağa bırakan yağışlar trafikte de kısmen olumsuzluklara neden olurken İl Afet Acil Durum ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri her hangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuzda bekliyor. Sağanak yağış şehir genelinde halen devam ederken gece yarısı da devam edeceği meteoroloji tahminleri arasında.