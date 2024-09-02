Aksaray'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, yağmurdan korunmak için sığındıkları balkonun altında silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı, saldırgan da çevredekiler tarafından darbedildi.

Gülağaç ilçesine bağlı Akmezar köyünde, yağmurdan korunmak için komşularının evinin balkonunun altına sığınan Veli Tan (30) ve Beytullah Erdoğan (23), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Silah seslerini duyan Tan ve Erdoğan'ın yakınları, saldırganı yakalayarak darbetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gülağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Veli Tan, hayatını kaybetti.

Beytullah Erdoğan ve kimliği belirlenemeyen saldırgan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırganın yüzü tanınmayacak halde olduğu için kimliğini tespit edemedi.

Veli Tan'ın ölüm haberi üzerine hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.