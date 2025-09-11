Aksaray'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı, 1 İntihar Girişimi - Son Dakika
Aksaray'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı, 1 İntihar Girişimi

Aksaray\'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı, 1 İntihar Girişimi
11.09.2025 22:50
Ömer Can Tan, komşusu ve ailesini vurarak intihara kalkıştı; 3 kişi ağır yaralı.

Aksaray'da Ömer Can Tan (19), evin önünde yaşanan tartışma sırasında önce komşuları Kuddusi Altıparmak'ı (26), ardından kardeşi Umut (9) ve annesi Medine Tan'ı (41) tabancayla vurup, intihara kalkıştı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Hassas Mahallesi 6717 Sokak'ta tek katlı müstakil bir evin önünde meydana geldi. Ömer Can Tan, tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak'ı tabancayla elinden yaraladı.

Annesi, kardeşi ve komşusunu vurup intihara kalkıştı

KARDEŞİNİ BAŞINDAN VURDU

Ardından kardeşi Umut Tan'ı başından ve annesi Medine Tan'ı başından ve omuzundan tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Annesi, kardeşi ve komşusunu vurup intihara kalkıştı

ANNE VE KARDEŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından 4 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Can Tan, annesi Medine Tan ile kardeşi Umut Tan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

