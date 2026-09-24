Aksaray'da sincap ve kelebek tahniti satan iş yerine 40 bin 229 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Aksaray'da sincap ve kelebek tahniti satan iş yerine 40 bin 229 lira ceza kesildi

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Aksaray\'da sincap ve kelebek tahniti satan iş yerine 40 bin 229 lira ceza kesildi
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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Selime beldesindeki iş yerinde, doğada ölen ya da kaçak avcıların vurduğu 1 sincap, 1 bozördek, 1 avcı örümcek, 2 büyük kıskaçlı orman akrebi ve 8 kelebek tahniti ele geçirildi. B.A.'ya 40 bin 229 lira ceza kesildi.

Aksaray'da, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğada kendiliğinden ölen ya da kaçak avcıların vurduğu sincap, bozördek, avcı örümcek, büyük kıskaçlı orman akrebi ile kelebek tahniti ele geçirildi. Ekipler, B.A.'ya 40 bin 229 lira ceza kesti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aksaray Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt ilçesi Selime beldesinde bir iş yerinde tahnit hayvan satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı. B.A.,'ya ait iş yerine baskın yapan ekipler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğada kendiliğinden ölen ya da kaçak avcılar tarafından vurulan 1 sincap, 1 bozördek, 1 avcı örümcek, 2 büyük kıskaçlı orman akrebi ile 8 kelebek tahniti ele geçirdi. Ekipler, hayvan tahnitlerine el koyarken, '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 18/1 maddesine muhalefet' suçundan da hayvanların satışını yaptığı tespit edilen B.A.'ya 40 bin 229 lira ceza kesildi.

Kaynak: DHA
Hayvan HaklarıGüzelyurt3. SayfaAksarayGüncelÇevreSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da sincap ve kelebek tahniti satan iş yerine 40 bin 229 lira ceza kesildi - Son Dakika
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