Aksaray'da Tehlikeli Yolculuk Kameralara Yansıdı - Son Dakika
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Aksaray'da Tehlikeli Yolculuk Kameralara Yansıdı

Aksaray\'da Tehlikeli Yolculuk Kameralara Yansıdı

Aksaray'da sürücü ile yan koltuktaki bir kişinin elleriyle aracın tavanındaki demir kapıyı tutarak tehlikeli şekilde yolculuk yapması, diğer araçlardakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

13.08.2024 16:37
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AKSARAY'da sürücü ile yan koltuktaki bir kişinin elleriyle aracın tavanındaki demir kapıyı tutarak tehlikeli şekilde yolculuk yapması, diğer araçlardakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir sürücü sağ eliyle, otomobil kullanıp, sol eliyle otomobilin tavanındaki demir kapının bir ucunu,yanında oturan kişi de sağ eliyle kapının diğer ucunu tutarak yolculuk yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu yolculuk anı diğer araçlardakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

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