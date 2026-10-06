Aksaray'da tornavidayla kapıyı açıp 10 bin TL çalan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da tornavidayla kapıyı açıp 10 bin TL çalan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray\'da tornavidayla kapıyı açıp 10 bin TL çalan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi'ndeki bir şarküteriye tornavidayla giren 14 yaşındaki çocuk, kasadan 10 bin TL çalıp kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis çocuğu yakaladı; dün adliyeye sevk edilen çocuk tutuklandı.

AKSARAY'da bir iş yerine girerek kasadan 10 bin TL çalan Y.A.Ç. (14) tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 02.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'ndeki bir şarküteri de meydana geldi. Y.A.Ç., tornavidayla kapıyı açıp içeri girdi. Ardından kasadaki 10 bin TL'yi alıp kaçtı. Sabah iş yerine gelen işletme sahibi, kapının açık olduğunu ve 10 bin TL'nin kasada olmadığını görünce polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin Y.A.Ç. olduğunu belirledi. Y.A.Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Dün, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Y.A.Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
Güvenlik KamerasıGüvenlik3. SayfaAksarayGüncelAdliyeÇocukPolisSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Beşiktaş’tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
Polisi radyatör suyu ikna etti Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış Polisi radyatör suyu ikna etti! Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış
14:28
Ronaldo’dan Jorge Jesus’a tarihi rest
Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:52:38. #7.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da tornavidayla kapıyı açıp 10 bin TL çalan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei