Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, D.K, Ç.D. ve Y.E.Ş'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenlendi.
Aramada, bir miktar uyuşturucu, tabanca, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 24 bin 500 lira suçtan elde edilen para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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