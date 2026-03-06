Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 50 ecza hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 av tüfeği, tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.