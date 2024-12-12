Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, K.G'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 2 tabanca, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 280 psikotrop hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?