Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Aksaray\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, sentetik hap, kannabinoid, skunk, uyuşturucu hap, tabanca, fişek ve 42 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

23.02.2024 14:53
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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, kent merkezinde 12 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, sentetik hap, kannabinoid, skunk, uyuşturucu hap, 4 tabanca, 67 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Aksaray, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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