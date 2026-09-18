Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı, 535 sentetik hap ele geçirildi

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere farklı tarhilerde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 535 sentetik hap, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin 970 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.