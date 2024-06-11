Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmaların ardından S.A. ve M.A'nın içerisinde bulunduğu aracı durdurdu.

Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.