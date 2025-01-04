Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Cihan Yüksel idaresindeki 68 BS 013 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara kara yolu 18. kilometresinde henüz kimliği belirlenemeyen yayaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray’da Yaya Kaza Kurbanı - Son Dakika
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