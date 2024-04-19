Aksaray'da Yolcu Otobüsü ile Tırın Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da Yolcu Otobüsü ile Tırın Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Aksaray\'da Yolcu Otobüsü ile Tırın Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Aksaray-Adana kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Murat Tohurucu yönetimindeki yolcu otobüsü ile Muhammet Tezcan yönetimindeki tır çarpıştı. Kazada, otobüs sürücüsü ve 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

19.04.2024 11:18
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Aksaray'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Murat Tohurucu (43) idaresindeki 02 AG 525 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray- Adana kara yolunun 6. kilometresinde Muhammet Tezcan (29) yönetimindeki 42 EKB 68 plakalı tırla çarpıştı.

Yoldan çıkan otobüs, bir fabrikanın bahçe duvarına çarptı.

Kazada, otobüs sürücüsü Tohurucu ile yolculardan Gamze K. (25) ile Dilek A. (25) yaralandı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Yolcu Otobüsü ile Tırın Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Yolcu Otobüsü ile Tırın Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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