Aksaray'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Murat Tohurucu (43) idaresindeki 02 AG 525 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray- Adana kara yolunun 6. kilometresinde Muhammet Tezcan (29) yönetimindeki 42 EKB 68 plakalı tırla çarpıştı.
Yoldan çıkan otobüs, bir fabrikanın bahçe duvarına çarptı.
Kazada, otobüs sürücüsü Tohurucu ile yolculardan Gamze K. (25) ile Dilek A. (25) yaralandı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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