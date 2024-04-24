Aksaray'ın çocuk valisi Nisa, 'Ağaçlandırma yapın' talimatı verdi - Son Dakika
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Aksaray'ın çocuk valisi Nisa, 'Ağaçlandırma yapın' talimatı verdi

Aksaray'da 23 Nisan kutlamaları kapsamında geçici olarak valilik görevini devralan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Nisa Nur Uzun, ilk talimat olarak 'Ağaçlandırma yapın' dedi. Yeni vali, her binanın önüne ağaç dikilmesini ve belirlenen bir alanda ağaçlandırma çalışmalarının yapılmasını istedi. Ayrıca, okul bahçelerinin düzenlenmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne talepte bulundu.

24.04.2024 00:36  Güncelleme: 00:58
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Aksaray'ın çocuk valisi Nisa, "Ağaçlandırma yapın" talimatı verdi

AKSARAY - Aksaray'da 23 Nisan kutlamaları nedeniyle Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan geçici görevi devralan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Nisa Nur Uzun'un ilk talimatı "Ağaçlandırma yapın" oldu.

Yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde şehrin yeni valisi 23 Nisan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Nisa Nur Uzun oldu. Yeni Vali Nisa Nur Uzun ve beraberindeki yardımcıları Metehan Uğurlu, Yusuf Emir Aslan ve Eda Nisa Zengin, öğretmenleri Hatice Aydoğdu ile birlikte Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan görevi devraldı. Valilik makamında ilk olarak yardımcılarını ağırlayan Vali Uzun, ilk talimatında, "Her binanın önüne bir ağaç dikilsin. Sonra valilik tarafından belirlenen bir alanda ağaçlandırma yapın. Vatandaşlar bayramlarda oralarda piknik yapsın, bayramlarını kutlasın" dedi. Daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü ile telefon bağlantısı yapan Vali Uzun, müdürlük ekiplerinden ağaçlandırmanın başlatılmasını istedi. Özel isteği olarak 23 Nisan İlkokulu'nun bahçe düzenlenmesini isteyen minik Vali, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışma yapmasını talep etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'ın çocuk valisi Nisa, 'Ağaçlandırma yapın' talimatı verdi - Son Dakika

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