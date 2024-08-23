Aksaray Valisi Sultanhanı Millet Kütüphanesi\'nin açılışını gerçekleştirdi

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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Sultanhanı Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı.

Kumbuzoğlu, Sultanhanı'nın çok kıymetli bir yer olduğunu, çok hızlı geliştiğini söyledi.

Sultanhanı OSB'yi de kurduklarını hatırlatan Kumbuzoğlu, "Sultanhanı uluslararası bir arena pozisyonuna girecek. Halıcılıkta dünyanın bir numaralı halı tamir merkezi. Bu durum bizim için de çok değerli. Millet kütüphanemiz ilçemize ve milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Sultanhanı Kaymakamı Abdullah Melikoğlu ise geçlerin okul sonrası rahatça uygun ve kaliteli şekilde kendilerini geliştirebilecekleri alan yaptıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından kütüphaneni açılış kurdelesi kesildi.