Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evden yüklü miktarda ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Yeni Mahalle Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarında bulunuldu.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Ekiplerin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Akşehir'de 1 Milyon Liralık Hırsızlık - Son Dakika
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