Akşehir'de kahvehaneye ateş açan saldırgan yakalandı, veteriner Aktaş öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Akşehir'de kahvehaneye ateş açan saldırgan yakalandı, veteriner Aktaş öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akşehir\'de kahvehaneye ateş açan saldırgan yakalandı, veteriner Aktaş öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akşehir'de bir kahvehaneye av tüfeğiyle rastgele ateş açan saldırgan yakalandı; saldırıda yaşamını yitiren veteriner İbrahim Aktaş (33) defnedildi. Yaralanan Musa Yaşar hastaneden taburcu edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde Hasan Hüseyin Ş.'nin, husumetli olduğu F.Ş.'nin kahvehanesinde av tüfeğiyle rastgele ateş açması sonucu ölen Veteriner İbrahim Aktaş (33) toprağa verildi. Aktaş'ın ailesini ziyaret etmek üzere memleketine geldiği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle 24 Ağustos Bulvarı'nda F.Ş.'ye ait kahvehanede meydana geldi. Hasan Hüseyin Ş., elinde av tüfeğiyle aralarında husumet bulunan F.Ş.'nin kahvehanesine geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Hasan Hüseyin Ş., tartışma sonrası tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar müşterilerden Kocaeli'ndeki bir hayvan hastanesinde görevli Veteriner İbrahim Aktaş ve Musa Yaşar'a isabet etti. Saldırgan, olayın ardından kahvehaneden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan İbrahim Aktaş, yaşamını yitirdi. Musa Yaşar da ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasan Hüseyin Ş. de kaçarken rastgele girdiği bir iş yerinde polis ekiplerince yakalandı.

Ailesini görmek için memleketine izne geldiği öğrenilen Aktaş'ın cenazesi bugün Hasan Paşa İmaret Camisi önüne getirildi. Aktaş, öğle vakti kılınan namazın ardından Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi. Saldırıda yaralanan Musa Yaşar'ın tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
İbrahim Aktaş3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Niğde’de iki çırağı darp ettiği iddia edilen berber, savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alındı Niğde'de iki çırağı darp ettiği iddia edilen berber, savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alındı
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Mesleğe yeni başlayan hostes ilk uçuşta maça giden taraftarlarla karşılaştı Mesleğe yeni başlayan hostes ilk uçuşta maça giden taraftarlarla karşılaştı
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
15:32
Alarmları kurun Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam kıyamet kopacak
Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kıyamet kopacak
15:19
Meclis’e sunuldu İşte Mekke Anlaşması’nın 16 maddelik taslağı
Meclis'e sunuldu! İşte Mekke Anlaşması'nın 16 maddelik taslağı
14:55
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
14:26
Henüz 24 yaşındaydı Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
Henüz 24 yaşındaydı! Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
14:19
Nikahta gergin anlar Memurun tavrı, Ahmet Özer’i küplere bindirdi
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 15:46:12. #7.12#
SON DAKİKA: Akşehir'de kahvehaneye ateş açan saldırgan yakalandı, veteriner Aktaş öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei