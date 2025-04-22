Akşehir’de Turizm ve Otelcilik Lisesi Açıldı

Akşehir ilçesinde turizm ve otelcilik lisesinin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakam Mehmet Özel, okulun açılışında yaptığı konuşmada, "Akşehir'in göz bebeği haline gelen turizm otelcilik lisesi, önümüzdeki yıl açılması planlanan turizm rehberliği bölümüyle daha da güçlenecek. Okulumuzun mutfağı, dışarıya da üretim yapabilecek kapasitede. Bu sayede hem okula hem öğrencilere gelir sağlanacak, sektörle iş birliği artacak." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu da okulun teorik ve pratik eğitimi bir arada sunarak gençleri sektöre hazırladığını dile getirdi.

Açılışa, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.