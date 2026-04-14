Akşehir'de Üreticilere Makine Desteği

14.04.2026 15:52
Yem Üretiminde Mekanizasyon Projesi kapsamında Akşehir'de makine teslim töreni düzenlendi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde üreticilere makine desteğinde bulunuldu.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Yem Üretiminde Mekanizasyon Projesi" kapsamında Reis Mahallesi'nde makine teslim töreni düzenlendi.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, devlet destekli projelerin üreticiler için önemli fırsatlar sunduğunu, tarımdan vazgeçmenin mümkün olmadığını vurguladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, projenin tarımsal üretimde verimliliği artıracağını, Reis Mahallesi'nin hayvancılık açısından Akşehir'in önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Önder, mahallede yaklaşık 1200 büyükbaş ve 600 küçükbaş hayvan bulunduğunu kaydetti.

Proje kapsamında Reis Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne toplam değeri 1 milyon 50 bin lira olan ve yüzde 70 hibeyle temin edilen üç makinenin teslim edildiğini aktaran Önder, bu yatırımla iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanacağını, yem maliyetlerinin düşeceğini ve üretimde mekanizasyon seviyesinin yükseleceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından "Yem Üretiminde Mekanizasyon Projesi" kapsamında temin edilen makineler üreticilere teslim edildi.

Törene, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Akşehir Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Dinç, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Yıldıray Erdem, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kalkan, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, Akşehir Orman Şefi Mehmet Korkmaz ve AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam ile çok sayıda üretici katıldı.

Kaynak: AA

Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
Anadolu Yakası’nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı Anadolu Yakası'nda silahlı suç örgütüne operasyon: 21 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Gabon’da sosyal medya kullanımına kimlik zorunluluğu getirildi Gabon'da sosyal medya kullanımına kimlik zorunluluğu getirildi
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
16:47
İrfan Can Kahveci’nin aklı Fenerbahçe’de: Açık açık “Geri dönmek istiyorum“ dedi
İrfan Can Kahveci'nin aklı Fenerbahçe'de: Açık açık "Geri dönmek istiyorum" dedi
16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
15:35
Sivas’ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
