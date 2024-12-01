Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
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Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Akşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan operasyonda, 6,5 kg esrar ele geçirildi, T.G. tutuklandı.

01.12.2024 14:17
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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bir araçla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı

Belirlenen aracı yakalayan ekipler araçta ve araç sürücüsü T.G'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar esrar yakaladı.

Şüpheli T.G'nin evinde yapılan aramada ise on parça halinde poşetler içerisinde 6,5 kilogram esrar, hassas terazi ve 11 sikke ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucu maddelere el koyan ekipler şüpheli T.G'yi gözaltına aldı.

T.G. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli T.G, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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