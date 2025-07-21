Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İstasyon Mahallesi'nde Murat Y'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Akşehir'de Yangın: Bir Ev Küle Döndü - Son Dakika
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