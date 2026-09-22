Akşehir OSB\'de sosyal tesislerin temeli atıldı, Heybet üretim çalışmasını açıkladı

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma hizmet binaları ve camiden oluşan sosyal tesislerin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin güvenlik, sağlık ve sosyal hizmet kapasitesini artırmayı hedefleyen projelerin temel atma töreninde, OSB'de faaliyet gösteren firmaların üretim kapasiteleri ve faaliyet alanlarının belirlenmesine yönelik çalışma yapılacağını açıkladı.

Heybet, Ankara'da yapılacak toplantıyla OSB'nin üretim kapasitesi, AR-GE, ürün geliştirme ve pazarlama imkanlarının değerlendirileceğini belirterek, Akşehirli sanayicilerin savunma sanayisi ekosistemine daha fazla katkı sunabilmesi için çalışma yapılacağını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal ile Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kalkan da birer konuşma yaparak sosyal tesislerin ilçe için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci tarafından dua edildi.

Daha sonra protokol üyelerinin katılımıyla itfaiye hizmet binası, 112 Acil Sağlık Hizmetleri binası, jandarma hizmet binası ve cami projelerinin temel atma töreni gerçekleştirildi.