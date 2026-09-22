Akşehir OSB'de sosyal tesislerin temeli atıldı, Heybet üretim çalışmasını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akşehir OSB'de sosyal tesislerin temeli atıldı, Heybet üretim çalışmasını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akşehir OSB\'de sosyal tesislerin temeli atıldı, Heybet üretim çalışmasını açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akşehir OSB'de sosyal tesislerin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, OSB firmalarının üretim kapasiteleri ve faaliyet alanlarının belirlenmesine yönelik çalışma yapılacağını açıkladı.

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma hizmet binaları ve camiden oluşan sosyal tesislerin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin güvenlik, sağlık ve sosyal hizmet kapasitesini artırmayı hedefleyen projelerin temel atma töreninde, OSB'de faaliyet gösteren firmaların üretim kapasiteleri ve faaliyet alanlarının belirlenmesine yönelik çalışma yapılacağını açıkladı.

Heybet, Ankara'da yapılacak toplantıyla OSB'nin üretim kapasitesi, AR-GE, ürün geliştirme ve pazarlama imkanlarının değerlendirileceğini belirterek, Akşehirli sanayicilerin savunma sanayisi ekosistemine daha fazla katkı sunabilmesi için çalışma yapılacağını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal ile Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kalkan da birer konuşma yaparak sosyal tesislerin ilçe için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci tarafından dua edildi.

Daha sonra protokol üyelerinin katılımıyla itfaiye hizmet binası, 112 Acil Sağlık Hizmetleri binası, jandarma hizmet binası ve cami projelerinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
GüvenlikSavunmaEkonomiGüncelOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay’da eşini vuran şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı Emine Çil 2 çocuk annesiydi Hatay'da eşini vuran şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı! Emine Çil 2 çocuk annesiydi
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin’i savaşın eşiğine getirdi Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin'i savaşın eşiğine getirdi
Ev işlerinin konuşulmayan kısmı: Hatırlama ve planlama yükünün yüzde 71’i annelerde Ev işlerinin konuşulmayan kısmı: Hatırlama ve planlama yükünün yüzde 71'i annelerde
Türkiye’nin yarım asırlık şehirlerarası otobüs firmasına 1 yıllık kesin konkordato mühleti Türkiye'nin yarım asırlık şehirlerarası otobüs firmasına 1 yıllık kesin konkordato mühleti
Bir süredir gözlerden uzaktı Ali Koç, New York’ta ortaya çıktı Bir süredir gözlerden uzaktı! Ali Koç, New York'ta ortaya çıktı
2 milyar TL’lik işlem MASAK’a takıldı Fon soruşturmasında yeni gelişme 2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme
20:48
Ederson’dan radikal karar: Affını istedi
Ederson'dan radikal karar: Affını istedi
20:21
Sudan ucuz Süper Lig’i kasıp kavuran Orban’ın bonservisi ortaya çıktı
Sudan ucuz! Süper Lig'i kasıp kavuran Orban'ın bonservisi ortaya çıktı
19:35
Enver Altaylı’dan savcıya skandal tehdit Soruşturma başlatıldı
Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 20:56:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Akşehir OSB'de sosyal tesislerin temeli atıldı, Heybet üretim çalışmasını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement