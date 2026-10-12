Akseki\'de kamu personeline bağımlılıkla mücadelede YEDAM desteği anlatıldı

Antalya'nın Akseki ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yönelik Antalya Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Klinik Psikoloğu Aleyna Bal tarafından "Bağımlılığa Yaklaşım" konulu sunum gerçekleştirildi.

Akseki Kaymakamlığı, Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Antalya Şubesi Akseki Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen programda, eğitimde bağımlılığın gelişiminde etkili olan psikolojik, biyolojik ve sosyokültürel faktörlerin yanı sıra bağımlılık belirtilerinin nasıl fark edilebileceği, bağımlı bireylerle doğru iletişim kurulması ve öfkeli bireylere yaklaşım yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Programda YEDAM'ın çalışmaları da anlatılarak, bağımlı bireylere, risk altındaki kişilere, ailelerine ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı psikolojik ve sosyal destek sağlandığı belirtildi.

Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel, bağımlılıkla mücadelenin toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, özellikle koruyucu ve önleyici çalışmaların önemine dikkati çekti.

Akbel, kamu personeline yönelik gerçekleştirilen bu tür eğitimlerin farkındalığın artırılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yeşilay Akseki İlçe Temsilcisi Vahit Hamdi Öz de bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bağımlı bireye yönelik değil aileyi ve toplumun tamamını kapsayan uzun soluklu bir çalışma olduğunu söyledi.

Öz, "Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde kamu personelimizin bağımlılık konusunda bilinçlenmesine katkı sunmayı amaçladık. Yeşilay olarak ilçemizde özellikle önleyici ve farkındalık artırıcı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.