Akseki'de Küçük Sanayi Sitesi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Akseki'de Küçük Sanayi Sitesi Protokolü İmzalandı

Akseki\'de Küçük Sanayi Sitesi Protokolü İmzalandı
10.07.2026 16:07
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ATSO ve Akseki Belediyesi arasında, esnaf için modern bir sanayi sitesi projesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Akseki Belediyesi arasında "ATSO Ali Bahar Küçük Sanayi Sitesi Projesi" ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca ve ATSO Genel Sekreteri Aslı Şahin Tekin protokol kapsamında bir araya geldi.

Hacısüleyman, konuşmasında, projeyle ilçedeki esnaf ve sanatkarlara daha modern ve düzenli bir çalışma ortamı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Küçük sanayi sitesinin Akseki'nin ekonomik ve ticari gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade eden Hacısüleyman, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Akseki Belediye Başkanı Akca ise ilçenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu değerli bir yatırımın hayata geçirilmesi adına önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Projenin, esnafın çalışma koşullarını iyileştireceğini ve ilçenin ticari hayatına katkı sağlayacağını aktaran Akca, çalışmaya destek veren ATSO yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ali Bahar, Ekonomi, Akseki, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akseki'de Küçük Sanayi Sitesi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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