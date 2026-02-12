Akseki'de Yerel Kalkınma İçin Ipard Iıı Desteği

(ANTALYA) - Akseki Yerel Eylem Grubu Derneği, IPARD III Programı kapsamında Leader Tedbiri çerçevesinde 300 bin euro tutarında hibe almaya hak kazandı. Belediye Başkan İlkay Akca, "Akseki artık yalnızca doğal güzellikleriyle değil, proje üretme kapasitesiyle de anılacak" dedi.

Akseki Yerel Eylem Grubu Derneği, IPARD III Programı çerçevesinde yüzde 100 hibe almaya hak kazandı. Antalya genelinde bu hibeyi almaya hak kazanan tek ilçe Akseki oldu. 2026–2030 dönemini kapsayan destekle birlikte, yıllık yaklaşık 60 bin euro bütçeyle hazırlanan Yerel Kalkınma Stratejisi ilçede sahaya inecek.

Sözleşme, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Antalya İl İrtibat Ofisi'nde imzalandı. Törene TKDK Isparta–Antalya İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü katıldı.

"Akseki'nin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Akca, süreci yalnızca bir hibe kazanımı olarak değil, Akseki'nin kalkınma vizyonunun somutlaşması olarak değerlendirdi. İlçenin kırsal potansiyelini harekete geçirmeyi hedeflediklerini belirten Akca, "Akseki artık yalnızca doğal güzellikleriyle değil, proje üretme kapasitesiyle de anılacak" dedi.

Akca, sürece katkı sunan TKDK yetkililerine, tüm paydaşlara ve dernek yönetimine teşekkür ederek, "Akseki'nin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hem ekonomik hem de kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor

Program çerçevesinde tarım ve kırsal üretimin desteklenmesi, kırsal turizmin geliştirilmesi, yerel ürünlerin markalaşması, kadın ve genç girişimciliğinin teşvik edilmesi ile uluslararası iş birliklerinin artırılması hedefleniyor. Model ayrıca doğrudan para dağıtımını değil, yerelde proje üretme kapasitesini kalıcı biçimde artırmayı amaçlıyor.

Avrupa Birliği destekli IPARD III Programı, Türkiye'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülüyor. Akseki'ye sağlanan 300 bin euroluk hibe ile ilçede hem ekonomik hem de kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor.