Akşener ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi bayramlaşma amaçlıydı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin bayramlaşma amacıyla yapıldığını ve görüşmede bunun dışında bir içeriğin söz konusu olmadığını bildirdi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün bayramlaşma programı kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin, gerçek dışı haber ve iddiaların ortaya konulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür. Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti'nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu kamuoyunun takdirlerine sunarız."