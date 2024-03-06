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Aksiyon ve dram türünü bir araya getiren "Emanet" filminin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan yönetmen Ali İlhan, filmi üçleme bir proje olarak planladıklarını belirterek, "Emanet, geçmişi sırlarla dolu Orhan Usta ve dağılmak üzere olan ailesinin onlara ait olmayan bir emaneti korumak pahasına her şeyini kaybettikleri ve bu süreçte her şeyi buldukları 24 saatlik bir dilimi anlatıyor." dedi.

Filmin başrol oyuncularından Tuvana Türkay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde filmin vizyona girmesinin anlamlı olduğuna işaret ederek, "Filmimizdeki kadınlar da aslında güçlü, emekçi kadınlar. Fakat mutlu olmak için bir umut ışığına bir kıvılcıma ihtiyaçları var." ifadesini kullandı.

Türkay, "Leyla" karakterini canlandırdığını dile getirerek, "Leyla, senaryonun üstüne çok fazla düşünüp, çok fazla hayalini kurduğum bir karakter oldu. Hikayenin temelinde, örgüsünde bulunan emanet kendisi (Leyla)." diye konuştu.

Oyuncu Gürkan Öz ise "Gerçekten atmosferi çok güzel yakalamış, bu anlamda seyir zevki yüksek bir film bekliyor bizi, çekimler çok keyifliydi, soğuk dışında bir problemimiz yoktu." değerlendirmesini yaptı.

Senaryosunu Haluk Özenç'in kaleme aldığı filmin konusu özetle şöyle:

"Geçmişi sırlarla dolu olan oto tamircisi Orhan Usta'nın (Mustafa Üstündağ) ailesi dağılmak üzeredir. Orhan Usta ve ailesi, kendilerine ait olmayan bir emaneti korumaları gerektiğinde her şeylerini kaybetseler de birbirlerine kavuşacakları 24 saatlik bir sürece girerler."