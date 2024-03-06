Aksiyon ve dram türünü bir araya getiren "Emanet" filminin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.
Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan yönetmen Ali İlhan, filmi üçleme bir proje olarak planladıklarını belirterek, "Emanet, geçmişi sırlarla dolu Orhan Usta ve dağılmak üzere olan ailesinin onlara ait olmayan bir emaneti korumak pahasına her şeyini kaybettikleri ve bu süreçte her şeyi buldukları 24 saatlik bir dilimi anlatıyor." dedi.
Filmin başrol oyuncularından Tuvana Türkay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde filmin vizyona girmesinin anlamlı olduğuna işaret ederek, "Filmimizdeki kadınlar da aslında güçlü, emekçi kadınlar. Fakat mutlu olmak için bir umut ışığına bir kıvılcıma ihtiyaçları var." ifadesini kullandı.
Türkay, "Leyla" karakterini canlandırdığını dile getirerek, "Leyla, senaryonun üstüne çok fazla düşünüp, çok fazla hayalini kurduğum bir karakter oldu. Hikayenin temelinde, örgüsünde bulunan emanet kendisi (Leyla)." diye konuştu.
Oyuncu Gürkan Öz ise "Gerçekten atmosferi çok güzel yakalamış, bu anlamda seyir zevki yüksek bir film bekliyor bizi, çekimler çok keyifliydi, soğuk dışında bir problemimiz yoktu." değerlendirmesini yaptı.
Senaryosunu Haluk Özenç'in kaleme aldığı filmin konusu özetle şöyle:
"Geçmişi sırlarla dolu olan oto tamircisi Orhan Usta'nın (Mustafa Üstündağ) ailesi dağılmak üzeredir. Orhan Usta ve ailesi, kendilerine ait olmayan bir emaneti korumaları gerektiğinde her şeylerini kaybetseler de birbirlerine kavuşacakları 24 saatlik bir sürece girerler."
Son Dakika › Güncel › Aksiyon ve dram türünü bir araya getiren 'Emanet' filminin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi - Son Dakika
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde partisinin adayını tanıtarak, destek istedi. Davutoğlu, ilçede esnafı ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi. Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Davutoğlu, Yalvaç Belediye Başkanlığı için Ali Osman Metin'i aday gösterdiklerini belirtti. Metin için destek isteyen Davutoğlu, 'Çok az konuşur ama konuştuğunda bir kez bile yanlış söz, kem söz duymadım, Ali Osman bütün toplantılarımıza katıldı. Köklü bir aile. Ali Osman Bey, ilk andan itibaren yanlışları söylediğimizde yanımızdaydı. Şimdi de yanımızda. Biliyorum yarın da yanımızda olacaktır.' diye konuştu. Davutoğlu'na ziyarette Yalvaç Belediye Başkan adayı Metin de eşlik etti.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Tokat Belediye Başkanı ve adayı Eyüp Eroğlu'nun 101 proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, büyüklerin imanı ve samimiyeti sayesinde Türkiye'nin ve dünyadaki masumların hamisi olmaya gayret gösterdiklerini belirtti. Sırakaya, AK Parti'nin vatandaş odaklı ve millet odaklı yaklaşımından asla taviz vermeyeceklerini vurguladı ve Tokat'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere değindi. Programa, AK Parti Tokat milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.
ABD'nin New York kentinde metro hatlarında artan suç olaylarına karşı önlem almak amacıyla New York Valisi Kathy Hochul, metro sisteminin en yoğun istasyonlarında yolcuların çantalarının kontrol edilmesine yardımcı olmak üzere 750 Ulusal Muhafızın görevlendirileceğini duyurdu. Ayrıca, New York Eyalet Polisi ve Metropolitan Ulaşım Otoritesi Polisi'nden 250 memur da bu görevde yer alacak.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü yaralandı. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir.'' ifadelerine yer verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?