Aksoy\'dan Veda Ziyareti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar'a veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Kaymakam Altınpınar, Aksoy'a ilçede yürüttüğü çalışmalar ve hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Altınpınar, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aksoy'a yeni görevinde başarı diledi.

Aksoy da görev süresi boyunca gösterilen iş birliği ve destekten ötürü Altınpınar'a teşekkür etti.