Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'dan Ekonomik Destek Projeleri ve Spor Etkinliği - Son Dakika
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Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'dan Ekonomik Destek Projeleri ve Spor Etkinliği

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Antalya'nın Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, ekonomik krizin zorluklarına dikkat çekerek sosyal projeler hazırladıklarını açıkladı. Ayrıca, 20 Ekim'de düzenlenecek 9. Aksu Yağlı Güreşleri için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

15.10.2024 13:42  Güncelleme: 14:46
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HABER: KADİR DEVİR/ KAMERA: CEMAL AYTEKİN

(ANKARA ) - Antalya'nın Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım 31 Mart seçimlerinden bu yana yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların yaşadığı zorluklara dikkat çeken Yıldırım, "İnsanlarımıza destek verecek proje hazırlıklarımız var" dedi.

Antalya'nın Aksu Belediyesi 31 Mart seçimlerinden sonra AK Parti'den CHP'ye geçti. Belediyeyi 2 dönem süren AK Parti yönetiminden alan Belediye Başkanı İsa Yıldırım, göreve geldiklerinden bu yana yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Göreve başladıktan sonra belediyenin geçmiş dönemden kalan borçlarını ödemekle uğraştıklarını ifade eden Yıldırım, sosyal belediyecilik kapsamında uygulamaya koyacakları hizmetleri de anlattı.

Yıldırım şöyle konuştu:

"Tabii öncelikle belediyeyi toparlamaya çalışıyoruz çünkü şu anda borçları ödemekle uğraşıyoruz. Borçlar ödenip ekonomi yoluna girmeye başladığı zaman öncelikle sosyal projelerimiz devreye girecek. Çünkü ekonomi çok kötü insanların durumu çok kötü. Sosyal projelerle; gerek sağlık konusunda gerek eğitim konusunda insanlarımıza destek verme niyetinde projelerimiz var. Daha sonra tabii ki imar problemleriyle şehrin güzelleştirilmesi şehrin Antalya'ya açılmasını sağlamak zorundayız. Çünkü Antalya'nın gideceği, çıkışı olan tek nokta Aksu, bununla alakalı çalışmalarımız var. Ama her zaman söylediğimiz gibi şu zor dönemde önceliğimiz vatandaşın sıkıntılarını gidermek. Gerek eğitimde gerek geçim konusunda sıkıntılarını gidererek halkımızı rahatlatmayı düşünüyoruz."

"Aksu Yağlı Güreşlerinin 9'ncusunu düzenleyeceğiz"

20 Ekim Pazar günü ilçede başlayacak olan 9'uncu Aksu Yağlı Güreşlerine hem sporcuları hem de yurttaşları davet eden Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

20 Ekim Pazar günü, tüm başpehlivanların katılımı ile Aksu Yağlı Güreşlerinin 9'ncusunu düzenleyeceğiz. Tüm hazırlıkları eksiksiz olarak tamamladık. Güreşlerden önce 19 Ekim Cumartesi günü ANFAŞ önünde sevilen sanatçı Zara konseri düzenliyoruz. Aksu Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmayı, Ata sporumuz güreşe destek vermeyi sürdüreceğiz. Akdeniz Bölgesinde kıran kırana geçeceğine inandığım yılın son güreşlerine güreş severleri davet etmek istiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'dan Ekonomik Destek Projeleri ve Spor Etkinliği - Son Dakika

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