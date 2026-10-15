Aksu Belediyesi caretta yuvalama alanında araçları içeri sokmadan temizlik yaptı - Son Dakika
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Aksu Belediyesi caretta yuvalama alanında araçları içeri sokmadan temizlik yaptı

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Antalya Aksu'daki Kumköy Sahili'nde, caretta carettaların yuvalama alanı Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Çalışmada, doğal yaşamın zarar görmemesi için belediyenin çöp araçları sahilin iç kesimlerine sokulmadı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde caretta carettaların yuvalama alanlarından Kumköy Sahili'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğal güzelliği ve ekolojik önemiyle öne çıkan sahilde çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal yaşamın korunması amacıyla temizlik yapıyor.

Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasında yer alan, 300 bin metrekarelik alanı ve 3 kilometrelik kıyı uzunluğuyla dikkati çeken sahil, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" statüsünde bulunuyor.

Caretta carettaların üreme ve yuvalama alanları arasında yer alan sahilde, doğal yaşamın zarar görmemesi için temizlik çalışmalarında hassasiyet gösteriliyor.

Ekipler, kaplumbağaların yuvalama alanlarının korunması amacıyla belediyeye ait çöp araçlarının sahilin iç kesimlerine girmemesine özen gösteriyor.

Kaynak: AA
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