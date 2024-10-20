Aksu Belediyesi Yağlı Güreşleri Öncesinde Zara Konseri Düzenlendi

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu Belediyesi Yağlı Güreşleri kapsamında düzenlenen Zara konserine katıldı. Verilen oyları namusu gibi koruyacağını vurgulayan Başkan Böcek, Aksu'ya ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aksu Belediyesi'nin iş birliğiyle bu yıl 9'ncusunu gerçekleştirilecek olan, Aksu Belediyesi Yağlı Güreşleri öncesi Zara konseri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi desteğiyle ANFAŞ Fuar Alanı önünde gerçekleştirilen konser büyük bir coşkuya sahne oldu. Konsere, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Aksu'da Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yollarımızı da yapacağız"

Konser öcesi konuşan Başkan Böcek, 9'ncu Aksu Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında buluştuklarını belirterek şunları söyledi:

"Bana ikinci defa üst üste belediye başkanlığı kazandıran sizlerden Allah razı olsun. 31 Martta İsa Yıldırım ve beni Yörük çocuğunu bağrınıza bastınız. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin belediye başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeden sizlerin oylarını namusum gibi koruyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aksu'da Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yollarımızı da yapacağız. Alt yapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Biliyorsunuz Aksu'da kanalizasyon kokusu sorunu vardı. Alt yapı çalışmalarımızla bütün bu sorunları bitiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, alt yapı ve üst yapısıyla beş yıllık dönemimizde 311 kilometre yer altı içme suyu hattı, 2 bin 656 kilometre dağlara taşlara asfalt yaptık. 514 kilometre kanalizasyon yaptık. Sizlerin desteğiyle bu dönemde İsa Yıldırım 35 mahallesinde vatandaşına ne dediyse sonuna kadar yanındayım."

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım Başkan Muhittin Böcek'e katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.